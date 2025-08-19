福岡県警春日署は19日、春日市桜ヶ丘5丁目16番付近の路上で18日午後4時ごろ、通行中の小学生男児が見知らぬ男から「赤いアパート知らない」「ちょっとちょっと、一緒に探して」などと声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20代で身長170程度。浅黒い肌、赤色半袖シャツ、黒色長ズボン、色不明の日傘を使用。