「ＤｅＮＡ１−３広島」（１９日、横浜スタジアム）広島がエレフリス・モンテロ内野手の決勝の勝ち越し弾で接戦を制した。新井貴浩監督は助っ人の一撃を「最高のホームランだったね」と絶賛。７回１失点の好投を見せた先発・床田のことも高評価した。以下、新井監督の主な一問一答。−モンテロがいいところで１発。「本当、最高のホームランだったね」−真っすぐを続けてきた中でフォークを捉えた。「（入江は）真っ