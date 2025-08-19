女優の松田美由紀（６３）が１９日、今夏に救急車で運ばれていたことを明かした。インスタグラムを更新し「実は、近年。いろいろ持病もあって仕事を頑張りすぎると倒れたり、寝込んだりしちゃってて。この夏も、救急車に運ばれたりしてました。母も５７歳で亡くなってるし。次は私の番かなぁ。とか不安が押し寄せて来てて、、、。」と衝撃告白。続けて「体質変えよう！と」「砂糖、小麦、植物油、乳製品を全て抜いた食事をす