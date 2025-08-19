PLASTIC GIRL IN CLOSETが、8月20日発売の新アルバム『HIGH HEART』より「Pool」のミュージックビデオを公開した。『HIGH HEART』は、轟音ノイズギター、美メロ、そして疾走するビート、挑戦・鍛錬・ 進化を経て原点であるシューゲイズ・サウンドに立ち返ったアルバム。デビューから一貫して岩手在住の彼ら北国特有の朴訥さを持ちながらも洗練された青春的、アイロニック、幻想的、現実的、多彩な歌詞世界が詰まった作品に仕上がっ