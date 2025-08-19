povo2.0にてお試しトッピング「データ使い放題（1時間）」や「データ追加180GB（180日間）」、「データ追加90GB（90日間）」が提供中！KDDIおよび沖縄セルラー電話は19日、オンライン専用の料金プランとして提供している携帯電話サービス「povo2.0」（ https://povo.jp/ ）において期間限定のお試しトッピングとして「データ使い放題（1時間）」および「データ追加180GB（180日間）」、「データ追加90GB（90日間）」を2025年8月19