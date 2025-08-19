◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―３広島（１９日・横浜）ＤｅＮＡは同点の９回に登板した入江大生投手がモンテロに勝ち越し２ランを浴び、連勝は４でストップ。２位巨人とのゲーム差は１・５に広がった。試合後、三浦大輔監督は５回で降板した先発の平良拳太郎投手について、両足ふくらはぎの筋けいれんにより交代を決めたと説明。また、７回の守備からベンチに退いた宮崎敏郎内野手も右脇腹の筋けいれんによるものと明かし