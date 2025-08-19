◆パ・リーグ日本ハム６―５オリックス（１９日・エスコン）日本ハムの達孝太投手が、５回の２被弾を悔やんだ。５回１死まで一人の走者も出さない完全投球も、５回１死から中川にソロを浴び、なおも満塁から９番・宗に逆転満塁本塁打を浴びるなど４安打２四球で一挙５失点。「もう一回やり直したいですね。序盤良かった分あのイニングもいい流れでいきたかった。早く終わりたいなという気持ちがちょっとでもあったと思うので、