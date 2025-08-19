◆イースタン・リーグオイシックス０―１３巨人（１９日・ハードオフ新潟）巨人の戸田懐生投手が、イースタン・オイシックス戦に先発。５回２安打無失点、６奪三振と快投した。先発は６月２８日のイースタン・ロッテ戦（佐倉）以来、約１か月半ぶりだったが、球場表示で最速１５０キロを超える直球に、スライダー、フォーク、カットボールなどを交えて三塁を踏ませなかった。プロ５年目の今季は２２年以来、３年ぶりに支配