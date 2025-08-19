◆パ・リーグソフトバンク５―２西武（１９日・みずほペイペイ）西武・西口文也監督が１９日、３回６安打３四死球５失点で自身５連敗、８敗目を喫した渡辺勇太朗投手に「もう一回いかせて考える」とラストチャンスを宣告した。味方が２点を先制し迎えた初回、先頭の周東に中前安打を打たれ出塁を許すと、１死二塁から近藤に右前適時打を打たれ１点を失う。２回には、２安打３四死球に中堅手・長谷川信哉外野手の悪送球も重な