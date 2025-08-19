19日に日本テレビ「カズレーザーと学ぶ。」（火曜後10・00）が放送され、次回9月2日放送が最終回だと告知した。2022年にレギュラー放送が始まった教養バラエティー。さまざまな分野の最先端の研究者から新しい知識を学ぶことができ、ためになる番組として好評だった。19日放送回のエンディングで告知された。最終回は「不老不死」について取り上げるという。また「カズは何を語る!?」という予告映像も公開され、カズレーザ