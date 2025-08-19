タレントの久本雅美さん（67）が18日、ものまねタレント・コロッケさん（65）らとともにエンターテインメント時代劇の製作発表会見に出席。お笑い界の先輩・コロッケさんに久本さんが苦情を入れる場面もありました。9月〜10月に東京・明治座、11月に大阪・新歌舞伎座にて上演が予定されている『大逆転！戦国武将誉賑（だいぎゃくてん！せんごくかーにばる）』。本作は、戦国時代を舞台に、戦国時代を象徴する2人の武将とその妻たち