７月の参院選で知人になりすまして投票したとして、愛知県警は１９日、県内の男を公職選挙法違反（詐偽投票）容疑で名古屋地検に書類送検したと発表した。発表によると、男は７月１８日、名古屋市の期日前投票所で、知人になりすまして選挙区と比例代表の投票を行った疑い。知人が同２０日に投票所を訪れた際、既に投票した記録があった。知人は投票できず、男の投票が有効票になったという。調べに対し男は、投票所で氏名や