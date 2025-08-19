アメリカのトランプ大統領が調整を始めたロシアとウクライナの首脳会談を念頭に、ロシアのラブロフ外相は「首脳が参加する接触は最大限の注意を払って準備する必要がある」と強調しました。ロシアのラブロフ外相は国営テレビが19日に報じたインタビューで、ロシアとウクライナの首脳会談を念頭に「プーチン大統領が繰り返し述べてきたように、我々は2国間でも3国間でもいかなる形式も拒否しない」と述べました。そのうえで「首脳が