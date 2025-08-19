Ãæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö±û»ëºâ·Ð¡×¤Ï17Æü¡¢¡ÖÏÂÅÄ¶Ì¤Î¥³¥¹¥È¤Ï¤¿¤Ã¤¿½½¿ô¸µ¡©¡×¤ÈÂê¤·¡¢¹âµé¥Ò¥¹¥¤¤¬µ¶Â¤¤µ¤ì¤ë¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¶Ì¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆºÇ¶á¡¢¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÃÎ¼±ÉÔÂ­¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ß¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ê¤ò»È¤Ã¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤ò¤À¤Þ¤·¤ÆÍø±×¤ò¤à¤µ¤Ü¤ë¶È¼Ô¤¬°ìÉôÈÎÇä»Ô¾ì¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¼èºàÀè¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñºÇÂçµé¤Î²Ã¹©¡¦¼è°ú¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë²ÏÆî¾ÊÆîÍÛ»ÔÀÐÊ©»û