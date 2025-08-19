ペンを指の上で回す“ペン回し”。昔は暇つぶしの一つでしたが、人気が高まり初めて『ペン回し検定』が開催されました。世界大会が開催されるほど競技としても人気となったペン回し。8月17日に行われた『日本ペン回しフェスティバル 2025』には、大人や子どもたち約280人が参加し、自慢のテクニックを披露しました。参加者が熱いステージを見せる中、行列ができていたのは、ペン回しの技術を認定する『ペン回し検定』です。競技と