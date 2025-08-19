「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商８−７横浜」（１９日、甲子園球場）延長十一回タイブレークに及んだ激闘に敗れ、横浜の春夏連覇の夢がついえた。２年春から名門の背番号１を背負ってきた奥村頼人投手（３年）は試合後、後輩の織田翔希投手（２年）への思いを語った。織田の台頭で、これまで比較されることも多かった。「負けたくない気持ちもありましたし、チーム内のライバル」と話した一方で「寮生活で一緒に過