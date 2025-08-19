タレントの辻希美（38）が19日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ハマっている料理を明かした。「生ハムとトマトのパスタにハマり過ぎて週4で食べてます」と添え、「たぁくん作」とも。夫でタレントの杉浦太陽が作ったパスタの画像をアップし、ドハマりしている様子をつづった。辻は今月8日に第5子次女を出産。夢空（ゆめあ）ちゃんと命名したことを明かしている。