お笑いコンビ・マユリカの阪本（35）が19日放送のフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（火曜後10・00）にVTR出演。憧れの先輩芸人を明かした。この日はゲストに「おぎやはぎ」小木博明、「アンタッチャブル」山崎弘也を迎えて「6連単！ぴったり当てたら100万円」に挑戦。華丸、大悟、ノブ、山内、小木、山崎の6人が「今が旬の人気芸人10人が選ぶ“この人のこの能力がほしい”！」ランキングの順位を予想した。旬