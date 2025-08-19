女優の河合優実（24）が19日放送のTBS系「バナナサンド」（後7・00）に出演。高校時代のやんちゃな思い出を振り返った。今回河合は番組恒例企画「ハモリ我慢ゲーム」に挑戦。歌唱前のトークで「夏の思い出」を尋ねられると、「夏、青春だったな」という高校時代を回想した。「教室でスイカ割りしたことあります。そんなに校則が厳しくなくて。スイカを丸ごと買ってきた友達がいて。ずっと水に入れられて、教室に一日中置いて