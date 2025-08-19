助っ人が会心の一撃だ。広島は１９日のＤｅＮＡ戦（横浜）に３―１で快勝した。１―１で迎えた終盤９回、敵の５番手・入江からエレフリス・モンテロ内野手（２７）が値千金の決勝２ラン。今月５発目となる大砲の一撃で、接戦を制した。投げては７回１失点の先発・床田寛樹投手（３０）の後を８回は島内、９回は２年連続５０試合登板となる森浦が敵打線の反撃を無失点に封じた。ＣＳ圏内の３位との差も３ゲーム差に接近。以下