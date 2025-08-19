Switch2専用ソフトの完全新作ゲーム『カービィのエアライダー』11月20日に発売されることが決定した。ニンテンドー ゲームキューブのソフト『カービィのエアライド』（2003年）以来、22年ぶりの新作となる。【動画】楽しみ！公開された『カービィのエアライダー』新作映像『カービィのエアライダー』は、2003年にニンテンドーゲームキューブで発売された『カービィのエアライド』の新作で、シンプルな操作で楽しめるレースゲーム