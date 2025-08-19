【女子１００メートル平泳ぎ決勝】個人２冠を果たした日大藤沢・石川真＝ひろしんビッグウェーブ全国高校総合体育大会（インターハイ）第２６日は１９日、広島市のひろしんビッグウェーブなどで行われ、競泳は女子１００メートル平泳ぎの石川真菜（日大藤沢）が１分８秒３６で２００メートル個人メドレーとの個人２冠を果たした。同２００メートル背泳ぎは鈴木結蘭（日大）が２分１３秒２２で３位入賞した。