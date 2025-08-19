１９日、ドバル国家安全保障補佐官（右）と握手を交わす王毅氏。（ニューデリー＝新華社記者／陳冬書）【新華社ニューデリー8月19日】中国とインドの国境問題を協議する特別代表の第24回会合が19日、インドのニューデリーで開かれ、中国側特別代表の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・中央外事工作委員会弁公室主任が、インド側特別代表のドバル国家安全保障補佐官と国境問題や2国間関係について、包括的で深い、実りある