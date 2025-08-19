「日本ハム６−５オリックス」（１９日、エスコンフィールド）日本ハムが劇的な大逆転サヨナラ勝ち。首位ソフトバンクとのゲーム差「３」をキープした。２点を追う九回は清宮幸が口火を切り、連打で１死一、二塁。レイエスが三振に倒れ、万事休すかと思われたが、郡司が執念の内野安打で２死満塁。ここで野村が右中間へ走者一掃の３点サヨナラ打を放ち試合をひっくり返した。驚異的な粘りに新庄監督も興奮を隠せない。開口