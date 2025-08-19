◇パ・リーグロッテ3ー4楽天（2025年8月19日ZOZOマリン）先発の木村が6回を5安打2失点と好投、この日が20歳の誕生日だった寺地が2安打1打点と“20歳バッテリー”が奮闘し、救援陣も8回までリードを守ったが、3―2の9回に登板した益田が2死三塁から辰巳に左前打を浴びて追いつかれ、延長戦10回には広池が1死満塁から代打・渡辺佳の左犠飛で勝ち越しを許し、2連敗で借金は今季ワーストを更新する26に膨らんだ。益田は17日