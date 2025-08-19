【MLB】ロッキーズ 4ー3 ドジャース（8月18日・日本時間19日／デンバー）【映像】大谷、爆速ライナーで投手が吹っ飛ぶ8月18日（日本時間8月19日）に行われたコロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った強烈なピッチャー返し”がマウンド上の投手の頭部付近を高速でかすめた場面が話題となっている。2回表・ドジャースの攻撃、2死二、三塁の好機で巡ってきた1番・大谷の