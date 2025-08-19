◆ソフトバンク5―2西武（19日、みずほペイペイドーム）怒りすら通り越す第一声だった。「言うことはありません。あきれてものが言えません」。西武の西口文也監督は心底失望していた。ミス連発だ。1点リードの2回2死一、二塁の守りでは柳町達の中前打で中堅長谷川信哉が三塁に悪送球。一塁走者まで生還させて逆転を許した。3点を追う5回無死一、二塁の攻めでは滝澤夏央のバントが投邪飛に。一塁走者の渡部聖弥は二塁近くま