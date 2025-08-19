重慶市酉陽トゥチャ族ミャオ族自治県丁市鎮沙渓村で17日早朝、朝もやが村落や道路を優しく包み込み、昇りゆく朝日が雲の間から差し込むと、光の特性によって起こるチンダル現象によって生じた「光の道」が田野に降り注いでいた。初秋の朝の村落には、そんな詩情あふれる幻想的な景色が広がっていた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）