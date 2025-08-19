ソフトバンク５―２西武（パ・リーグ＝１９日）――ソフトバンクは二回、柳町と山川の適時打などで３点を奪って逆転し、継投で締めた。これで今季の西武戦の勝ち越しが決まった。西武は先発の渡辺が崩れた。◇日本ハム６―５オリックス（パ・リーグ＝１９日）――日本ハムが逆転サヨナラ勝ち。九回二死満塁で野村が３点二塁打を放った。オリックスは五回、中川のソロと宗の満塁本塁打で逆転したが、マチャドがつかまった。◇楽天４