◆第107回全国高校野球選手権・準々決勝沖縄尚学2―1東洋大姫路（19日、甲子園）わずか1点差の接戦を制し、沖縄尚学が夏の甲子園初の準決勝進出を果たした。春は2度の優勝経験があるが、夏は準々決勝で2度敗退。「2年前も準々決勝で負けてしまったので1点の重みを意識して、練習してきた成果が出ました」。春はエース、監督として2度の優勝経験がある比嘉公也監督だが、夏は未知の領域となるベスト4の実感をかみしめた。右