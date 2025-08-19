◆ソフトバンク5―2西武（19日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが逆転勝ちで2連勝を飾った。今季最多の貯金29。大関友久が7回2失点でチーム単独トップの11勝目を挙げた。手負いの周東佑京は1安打2盗塁をマーク。31盗塁とし、3年連続4度目の30盗塁に到達した。試合後、小久保裕紀監督は「ちょっと動きすぎていたので、明日の反動が心配です」と話し、「万全でない選手たちも試合に出ている。明日（20日の西武戦）はち