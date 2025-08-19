夫婦は完全に「平等」というわけにはいかないのかもしれない。「妻に従っているほうが円満だ」と言う男性も少なからずいる。だが、あまりに一方が力を持ちすぎるのは、どんな関係においてもうまくはいかない。【マンガ】“燃え上がる恋の終わり”はまさかの瞬間に。39歳女性が「不倫関係をやめよう」と決めたワケ「家にいてくれるだけでいい」と思っていた原案：亀山早苗マンガ：オサ（@osacomic）(文:All About 編集部)