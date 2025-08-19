◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１３日▽準々決勝県岐阜商８ｘ―７横浜＝１１回タイブレーク＝（１９日・甲子園）今春センバツ王者の横浜（神奈川）が県岐阜商に延長１１回タイブレークの末、サヨナラ負けを喫した。エース・松坂大輔を擁した１９９８年以来となる、春夏連覇の夢はついえた。最速１４６キロを誇るプロ注目のエース左腕・奥村頼人（３年）は５回途中から３番手で救援。再三のピンチをしのいだが、最後