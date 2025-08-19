◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１５―２巨人（１９日・神宮）巨人の戸郷翔征投手がヤクルト戦で先発して８回、今季最多の１３１球、５安打２失点の大熱投で今季４勝目を手にした。２点の援護をもらってマウンド上がった戸郷は、初回にいきなり先頭・太田に四球を与えるなどして２死二、三塁で村上の中堅への犠飛で１点を失った。２回は、走者を出しながら無失点。３、４、５回は最速１５１キロを計測した直球にフォーク、