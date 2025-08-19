◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―１５巨人（１９日・神宮）巨人がともに今季最多となる２０安打１５得点で快勝した。初回は１死二塁から今季初の「３番」に入った丸が右翼席へ先制２ラン。２―１の２回は先頭・中山が左翼席へソロをマークした。３回は２死三塁で中山が２打席連発となる２ランを左翼席へ放つと、５回は岸田とリチャードのタイムリーで３点を追加した。６回は２死満塁で中山が右前適時打を記録すると、続くリ