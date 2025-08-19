◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１５―２巨人（１９日・神宮）巨人の戸郷翔征投手がヤクルト戦で先発して８回、今季最多の１３１球、５安打２失点の大熱投で今季４勝目を手にした。「野手の方のおかげであれだけの試合展開だったので、どんどんいけたと思います。久しぶりの長いイニングだったので、自分のピッチングを考えながらできましたし、久しぶりの感覚です」と語った。２点の援護をもらってマウンドに上がった戸郷は