◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―３広島（１９日・横浜）広島・佐々木泰内野手が冷静な守備で勝利に貢献した。８回１死一、二塁で山本の三ゴロを処理。三塁を踏み、アウトカウントを増やした。併殺を狙ってもよかったが、確実ではなかった場面。新井貴浩監督は「すごく好判断だったと思う」と振り返った。併殺崩れで２死一、三塁になるよりも一、二塁が守りやすいことはもちろん、細かな状況判断も称賛。二塁走者が代走・梶