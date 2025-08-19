◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神５―４中日（１９日・京セラドーム大阪）阪神・熊谷敬宥内野手が好守連発でチームを救った。「１番・遊撃」でスタメン出場。２点リードの４回無死一塁で石伊が二遊間に放ったゴロを捕球し、同時に二塁ベースに足を引っかけて併殺。９回にも頭上を襲うライナーをジャンプ一番でスーパーキャッチし、１点差勝利を呼び込んだ。「ショートで出ている以上は守備最優先で考えている」と熊谷。近本が今季初