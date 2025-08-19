◆プロボクシング▽東洋太平洋スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇王者・横山葵海（３―０判定）同級１４位・馬場龍成●（８月１９日、後楽園ホール）東洋太平洋スーパーフライ級タイトルマッチで、王者・横山葵海（２４）＝ワタナベ＝が同級１４位の馬場龍成（２９）＝ＥＢＩＳＵＫ’ｓＢＯＸ＝を３―０の判定で下し、初防衛に成功した。戦績は横山が４戦全勝（１ＫＯ）、馬場が４勝（１Ｋ