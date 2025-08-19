ＲＩＺＩＮの榊原信行ＣＥＯ（６１）が１９日、都内で取材に応じた。日本時間１７日に米シカゴで開催されたＵＦＣで２戦目に挑み、痛恨の一本負けで２連敗を喫した元ＲＩＺＩＮバンタム級王者・朝倉海（３２）について「残念ではある。僕らのＲＩＺＩＮ王者だった朝倉海はこんなもんじゃねえよって風に、本当にダナ・ホワイト（ＵＦＣのＣＥＯ）以下、米国人に伝えたいんですけど」と、悔しさを押し殺した。朝倉海は同級１１位