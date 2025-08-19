◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―１５巨人（１９日・神宮）巨人の中山礼都内野手が自身初の２打席連発弾を含む４安打４打点の大暴れを見せた。１点リードの２回先頭。２ストライクからランバートの外角高め１５２キロ直球を逆方向の左翼席へ放り込む今季４号ソロ。「イニングの先頭だったので、出塁することを意識していました。強く打つことできてよかったです」と号砲を鳴らした。２点リードの３回２死三塁では、カウ