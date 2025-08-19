「阪神５−４中日」（１９日、京セラドーム大阪）３連勝で貯金を今季最多の２６とし、優勝マジックを２１に減らした阪神・藤川監督がスタメンマスクをかぶった栄枝に苦言を呈した。打っては二回に同点の適時打を放つなど２打数２安打と活躍したが、「栄枝はまだまだ内にこもりすぎてる部分があるので、もっと解放できるようなところは必要かなと思いましたと。自分としては大人扱いしてるんですけど、グラウンドに出たら１軍