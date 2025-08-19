KID PHENOMENONが、5thシングル「Sparkle Summer」収録新曲「Snakebite」のMVを本日21時に公開することを発表した。◆KID PHENOMENON 動画「Snakebite」は、KID PHENOMENONの2025年1月にリリースされた1stフルアルバム『PHENOMENON』以降初となる5thシングル「Sparkle Summer」の収録曲。楽曲を手掛けたのはハードロックをルーツに持ちながら、聴く耳に新しいポップミュージックを生み続けているスウェーデン出身のDavid Fremberg