HAWAIIAN6主催によるパンクの祭典＜ECHOES 2025＞が10月25日および26日、神奈川・川崎CLUB CITTA’にて開催される。このたび、同イベントの出演者が一挙公開となった。DAY1となる10月25日の出演者は、HAWAIIAN6、AGGROKNUCKLE、dustbox、ENDZWECK、GIVE LIFE、GOOD4NOTHING、HUSKING BEE、KiM、KUZIRA、LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS、OLEDICKFOGGY、PALM、ROCKY&TheSWEDEN、四星球といった14組。DAY2となる10月26日の出