日本ハムは１９日、オリックス（エスコン）と対戦し９回に２点差をはね返す６―５の劇的サヨナラ勝ち。連勝を「３」に伸ばした。打線が初回二死一、二塁から郡司の右前適時打で先制。野村も左前適時打で続き相手先発・寺西から幸先よく２点を奪った。三回には２四球と敵失で二死満塁の好機を得ると続く水谷が左前適時打。試合の主導権を握った。だが、３点リードの５回一死無走者から先発・達が中川に一発を被弾。その後も