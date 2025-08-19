加藤清史郎さん（24）が、ファストフード店の新CMでビジュアル系バンドのボーカリストを熱演。インタビューでは、2週間の夏休みがあったら行きたい場所を明かしました。CMで、伝説のビジュアル系ロックバンド『LUNA SEA』公認のコピーバンド『LUNA CHEE（ルナチー）』のボーカリスト役として出演した加藤さん。撮影の感想を聞かれると「何もかもやったことのない動きばかりで。LUNA SEAさんをもじってLUNA CHEEということで。本当