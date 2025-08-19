男性は本気で好きになった女性に「必ずすること」がいくつかあります。つまり、その行動を把握しておけば、男性の本心がわかるということなので、今回紹介する行動をぜひ頭に入れておきましょう。｜さり気なくスキンシップをしてくる挨拶の時、会話をしている時など、さり気なくスキンシップを男性がしてくるのは好意の証ですが、男性は本気で好きな女性から「軽い男」とは見られないように慎重に行動するものなので、逆にしてくる