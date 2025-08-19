漫画家の冨樫義博氏が１９日、昨年１２月以来、約８カ月、２４１日ぶりにＸを更新。４１０話で掲載が止まっている「週刊少年ジャンプ」連載の「ＨＵＮＴＥＲ×ＨＵＮＴＥＲ」の進捗を伝えた。「Ｎｏ．４１３背景指定完了。」とつづり、作業中とみられる原稿の束をアップ。昨年１２月の段階では「この先掲載予定５０話分の台詞と時系列の確認・調整中です。終わり次第、中断していた原稿のペン入れ等再開予定です」とつづるな