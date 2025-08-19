交際は順調なのに、「結婚とか同棲とか、まだ考えてないんだよね」と笑顔で話す彼。そんな風に将来の話題になると途端にそらす男性は、“責任回避型男子”かも知れません。そこで今回は、このタイプの男性との交際におけるリスクと対処法を解説します。「今が楽しければいい」だけの恋愛スタンス責任回避型男子は、未来より“今”の心地よさを優先します。将来の計画や約束は「自由を縛るもの」と感じ、話題に出ても軽く流しがち。