仮面ライダーシリーズ最新作のテレビ朝日系「仮面ライダーゼッツ」（日曜、前９・００）でヒロイン・ねむ役を務める俳優の堀口真帆が１９日、自身初のバースデーイベントを１０月１１日に東京・Ｐｌａｔ渋谷で開催することを発表した。モデル、グラビア、俳優の“三刀流”を目指して活動の幅を広げている堀口は、４月には「今年の目標」と公言していた週刊漫画雑誌「ヤングマガジン」の表紙と巻頭グラビア登場を達成した。さら